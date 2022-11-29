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1 час назад

Россияне перешли на покупки в WhatsApp и Telegram

Ferra.ru

Аналитический сервис Calltouch рассказал, что россияне стали чаще совершать покупки в мессенджерах. Говорят, это связано с блокировкой западных соцсетей.

Россияне перешли на покупки в WhatsApp и Telegram
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным аналитиков, почти 40% россиян в ноябре 2022 года совершили покупки в мессенджерах. Это на 11 процентных пунктов больше, чем в феврале. В основном люди покупали товары в WhatsApp и Telegram.

Аналитики считают, что популярность таких покупок растёт из-за их удобства. Клиент может не делать дополнительные шаги по переходу в корзину или личный кабинет, а оплатить товар по ссылке из чата. По мнению экспертов, мессенджеры как канал продаж имеют высокий потенциал роста.

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