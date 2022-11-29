Россияне перешли на покупки в WhatsApp и Telegram

Аналитический сервис Calltouch рассказал, что россияне стали чаще совершать покупки в мессенджерах. Говорят, это связано с блокировкой западных соцсетей.

По данным аналитиков, почти 40% россиян в ноябре 2022 года совершили покупки в мессенджерах. Это на 11 процентных пунктов больше, чем в феврале. В основном люди покупали товары в WhatsApp и Telegram.