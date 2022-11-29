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40 минут назад

В России предупредили о нехватке принтеров для печати паспортов

Ferra.ru

Представитель МВД сообщил, что поставки зарубежных принтеров для печати внутренних паспортов прекратились из-за санкций, а в России такое оборудование не производят, поэтому скоро печатать будет просто не на чем.

В России предупредили о нехватке принтеров для печати паспортов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Начальник департамента информтехнологий, связи и защиты информации МВД Юрий Войнов уточнил, что ведомство не имеет возможности закупить новые принтеры. А это в будущем может привести к проблемам с выдачей новых паспортов — закупленной техники хватит на год.

«Матричные принтеры, так исторически сложилось, в России не производятся. С учётом введения новых санкций мы теоретически даже не можем купить новые», — сказал Войнов.

Он добавил, что МВД будет готово покупать оборудование у отечественных разработчиков, если те смогут его изготавливать в соответствии с определёнными требованиями качества.

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