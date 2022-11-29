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1 час назад

Science: исследователи выявили ген, отвечающий за бессмертие раковых клеток

Не так давно научные специалисты из Школы медицины университета Питтсбурга обнародовали новое исследование в издании Science. Согласно материалам, они сумели выявить истинную причину бессмертия раковых клеток. Группа доктора Алдера обратила внимание на особенность сочетания генетических изменений, которые выступают для меланомы инструментом для ускорения роста клеток и приостановки процессов, которые ведут к устранению опухоли.

Выявлен ген, отвечающий за бессмертие раковых клеток
Фото: FBM.ruFBM.ru

Команда Джонатана Алдера выявила теломеры, помогающие меланоме защищать ДНК. По сути они являются своеобразными колпачками, которые расположены на конце хромосомы. Ученые считают, что наличие данных теломеров в генах человека может приводить к преждевременному старению и ранней смерти. Если же у человека есть сверхдлинные теломеры, формируется злокачественная опухоль.

За удлинение данных «колпачков» отвечает белок теломераза, обеспечивающий их укрепление. Именно мутации в гене теломеразы TERT помогают раковым клеткам продолжать рост вместо того, чтобы отмереть, как это должно быть в норме. Эксперты полагают, что результаты работы помогут врачам найти новые способы борьбы с онкологическими заболеваниями.

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