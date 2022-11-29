Телескоп TESS открыл экстремально близкую к звезде экзопланету

Международная группа астрономов открыла экзопланету со сверхкоротким периодом обращения вокруг звезды. «Год» на ней длится меньше земных суток – всего 22 часа, сообщает arXiv.org.

Фото: NASA NASA

Открытие сделали благодаря спутнику NASA TESS, который обследует 200 тысяч близких к Солнцу звезд в поисках новых миров. На данный момент он обнаружил около 6000 кандидатов в экзопланеты. В 268 случаях существование указанных им планет было подтверждено.

Новому объекту присвоили название HD 20329 b. Он вращается вокруг звезды солнечного типа.

Радиус планеты составляет 1,72 земных радиуса, при этом она в 7,42 раз массивнее. Расстояние между звездой и планетой составляет всего 0,018 астрономических единиц (одна астрономическая единица – расстояние между Солнцем и Землей). Из-за такой близости к светилу поверхность планеты сильно раскалена. По расчетам ученых, температура на ней составляет около 2000 Кельвинов (около 1700 градусов Цельсия).

Астрономы не исключают, что в этой системе есть и другие планеты. Но для их поисков потребуется время.

Ученые также изучили звезду-хозяина планеты. Она оказалась менее массивной, чем Солнце, но значительно старше – ее возраст оценили в 11 миллиардов лет. Расстояние между ней и Солнцем составляет 207,6 световых лет.