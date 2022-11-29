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1 час назад

Назван способ избавиться от слежки через смартфон

Lenta.ruиещё 2

Эксперт по информационной безопасности компании «Код Безопасности» Павел Коростелев сообщил, как можно защитить смартфон от слежки. Об этом он рассказал в беседе с агентством «Прайм».

Назван способ избавиться от слежки через смартфон
Фото: ТАССТАСС

Коростелев назвал способ избавиться от слежки через смартфон и порекомендовал ограничить доступ к конфиденциальным данным для новых приложений. Эти функции находятся в настройках гаджета. Он также призвал проверить безопасность соединения при вводе персональных данных через браузер.

«Во-первых, нужно проверить, есть ли в адресной строке значок замка, который означает безопасное соединение и наличие сертификата безопасности. Во-вторых, всегда выходите из аккаунта и закрывайте сайт после совершения операции», — отметил киберэксперт.

Специалист посоветовал включать Wi-Fi и Bluetooth только для их использования и призвал доверять общественной беспроводной сети. Кроме того, следует зашифровать конфиденциальную информацию, чтобы обезопасить ее при потере гаджета. Для этого владельцу устройства необходимо перейти в раздел «Touch ID и код-пароль» (iOS) или «Безопасность» (Android).

Ранее россиянам назвали способ найти шпионскую программу на телефоне. Для этого директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков призвал отслеживать приложения.

Наука и техника,Павел Коростелев,
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