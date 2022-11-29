Илон Маск затеял «революцию против США»

Американский предприниматель Илон Маск объявил «революцию», говоря об онлайн-цензуре в Соединенных Штатах, и анонсировал предстоящую публикацию документов с данными о подавлении свободы слова.

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На своей странице в принадлежащей бизнесмену социальной сети Twitter он написал, что запускает «революцию против онлайн-цензуры в Америке». По его словам, документы компании о подавлении свободы слова в скором времени будут опубликованы самой социальной сетью.

Илон Маск заметил, что общество «заслуживает знать правду», однако при этом не уточнил, о каких конкретно документах в настоящий момент идет речь, пишет РИА Новости.

В минувшую пятницу, 25 ноября, американский бизнесмен и владелец Twitter Илон Маск объявил о восстановлении заблокированных аккаунтов в социальной сети после того, как за «амнистию» страниц высказалось большинство участников проведенного им опроса.