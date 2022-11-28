Действительно ли сыр опасен для сердца

В интернете можно найти много противоречивых мнений о различных продуктах питания. Например, о сыре. Одни говорят, что он полезен для организма, другие - что только вредит. Доктор Юси Ямада объяснил, кому стоит доверять в этом случае.

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В ходе одного когортного исследования учёные обнаружили, что чем больше люди ели сыра, тем ниже у них была вероятность столкнуться с болезнями кровеносных сосудов и сердца. Также в этом исследовании, по словам доктора Юси Ямады, изучалось влияние на здоровье человека молока и масла.

Интересно, что с маслом и молоком ситуация была другой. До определённого момента они помогали снизить риск развития заболеваний, но потом этот риск только возрастал.

Более того, что касается пользы сыра для здоровья, то здесь точно играет роль ещё какой-то фактор. Например, занятия спортом или употребление вина, которые способны защитить сосуды.

Поскольку специалисты выявили лишь взаимосвязь между употреблением сыра, молока, масла и здоровьем сердца, то всё ещё точно нельзя сказать, вредят ли сердцу молочные продукты.