В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 61.07EUR 63.39
Войти в почту
20 минут назад

Инсайдер рассказал о «рождественских» проблемах Apple

Газета.Ruиещё 1

Из-за локдаунов в Китае Apple продаст на 20 млн iPhone меньше, чем планировала в текущем квартале. Об этом в своем блоге Medium рассказал авторитетный аналитик Мин-Чи Куо.

Стало известно о «рождественских» проблемах Apple
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Куо, Apple не может удовлетворить покупательский спрос и продаст от 70 до 75 млн iPhone 14 Pro и Pro Max, что на 15-20 млн меньше, чем планировалось.

Дефицит объясняется вспышкой COVID-19 в Китае, которая привела к локдаунам и протестам сотрудников Foxconn, где производятся iPhone. Куо также отметил, что Pegatron и Luxshare ICT получили около 10% заказов на производство iPhone 14 Pro и Pro Max от Foxconn, но поставки готовых смартфонов ожидаются не раньше конца декабря.

Учитывая, что стоимость моделей iPhone 14 Pro остается высокой, нехватка этих моделей значительно снизит доходы Apple в 4-м квартале 2022 года.

В настоящее время в США невозможно купить iPhone 14 Pro и Pro Max, а их поставки ожидаются как минимум после 29 декабря. Из-за этого большинство американцев рискуют остаться без смартфонов Apple в качестве рождественских подарков.

Наука и техника,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители