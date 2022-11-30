Стало известно о «рождественских» проблемах Apple

Из-за локдаунов в Китае Apple продаст на 20 млн iPhone меньше, чем планировала в текущем квартале. Об этом в своем блоге Medium рассказал авторитетный аналитик Мин-Чи Куо.

По словам Куо, Apple не может удовлетворить покупательский спрос и продаст от 70 до 75 млн iPhone 14 Pro и Pro Max, что на 15-20 млн меньше, чем планировалось.

Дефицит объясняется вспышкой COVID-19 в Китае, которая привела к локдаунам и протестам сотрудников Foxconn, где производятся iPhone. Куо также отметил, что Pegatron и Luxshare ICT получили около 10% заказов на производство iPhone 14 Pro и Pro Max от Foxconn, но поставки готовых смартфонов ожидаются не раньше конца декабря.

Учитывая, что стоимость моделей iPhone 14 Pro остается высокой, нехватка этих моделей значительно снизит доходы Apple в 4-м квартале 2022 года.