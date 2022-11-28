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27 минут назад

В Китае у летучих мышей обнаружены пять новых вирусов

Илья Родин

Группа ученых из Китая и Австралии обнаружила у летучих мышей пять новых вирусов, способных передаваться человеку. Один из них по составу оказался крайне близким к коронавирусам, вызвавшим две пандемии. Об этом пишет РИА «Новости».

В Китае у летучих мышей обнаружены пять новых вирусов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что исследователи изучали перепончатокрылых с 2015 по 2019 год. В общей сложности, они взяли образцы у 149 летучих мышей в провинции Юньнань в КНР.

«Мы идентифицировали пять видов вирусов, которые с большой вероятностью способны быть патогенными и передаваться человеку или рогатому скоту», - пояснили специалисты.

В частности, был обнаружен коронавирус типа SARS, тесно связанный с SARS-CoV-2 и SARS-CoV. По данным ученых, между ним и ранними версиями вируса 2019 года наблюдаются лишь пять отличий в цепочке аминокислот.

Вирусолог Сиднейского университета Эдди Холм подчеркнул, что вирусы этого типа « до сих пор циркулируют в организмах летучих мышей в КНР». Он резюмировал, что они продолжают представлять угрозу.

Напомним, что в 2003 году в Гонконг, США, Канаду и Сингапур и другие страны проник вирус атипичной пневмонии. От заболевания более всего страдали пожилые люди. Пандемия прекратилась через несколько месяцев.

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