В Китае у летучих мышей обнаружены пять новых вирусов

Группа ученых из Китая и Австралии обнаружила у летучих мышей пять новых вирусов, способных передаваться человеку. Один из них по составу оказался крайне близким к коронавирусам, вызвавшим две пандемии. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что исследователи изучали перепончатокрылых с 2015 по 2019 год. В общей сложности, они взяли образцы у 149 летучих мышей в провинции Юньнань в КНР.

«Мы идентифицировали пять видов вирусов, которые с большой вероятностью способны быть патогенными и передаваться человеку или рогатому скоту», - пояснили специалисты.

В частности, был обнаружен коронавирус типа SARS, тесно связанный с SARS-CoV-2 и SARS-CoV. По данным ученых, между ним и ранними версиями вируса 2019 года наблюдаются лишь пять отличий в цепочке аминокислот.

Вирусолог Сиднейского университета Эдди Холм подчеркнул, что вирусы этого типа « до сих пор циркулируют в организмах летучих мышей в КНР». Он резюмировал, что они продолжают представлять угрозу.