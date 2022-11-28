Китайские генетики создали производящие кокаин растения табака

Биологи впервые определили природный путь синтеза кокаина и смогли привить соответствующие гены табаку, благодаря которым растение смогло производить небольшое количество наркотика. Как сообщает Naked Science, определить шаги биосинтеза вещества удалось команде китайских ученых из Куньминского института ботаники.

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Еще в давние времена жители Южной Америки обнаружили, что растения рода Erythroxylum производят алкалоиды, которые оказывают стимулирующее и наркотическое действие. В середине XIX века ученым удалось выделить из них кокаин, который долгое время использовался в качестве лекарственного средства. Позднее, из-за привыкания и других негативных последствий, он оказался запрещен.

Сейчас кокаин законно производят в крайне ограниченном количестве для медицинских и научных целей. Существуют способы синтеза его вещества в лабораторных условиях и экстракции кокаина из растения. Однако сам путь образования наркотика в кокаиновом кусте был ранее не ясен: ученым удавалось проследить его до промежуточного соединения, MPOA, однако финальные шаги его превращения были неизвестны.

Ученые во главе с Шэн-Сюн Хуаном исследовали ДНК кокаинового листа и выяснили, что на финальных этапах «созревания» молекулы МРОА проходят через реакции метилирования и окисления. Определив участки генов, которые кодируют необходимые для реакций белки (метилазы и оксидазы), ученые перенесли их в табак Бентхама. В результате листья генно-модифицированного растения начали вырабатывать кокаин — до 400 нанограммов наркотика на миллиграмм высушенной массы. Это составляет менее 5% от содержания кокаина в листьях кокаинового куста.