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57 минут назад

Китайские генетики создали производящие кокаин растения табака

Никита Бородкин

Биологи впервые определили природный путь синтеза кокаина и смогли привить соответствующие гены табаку, благодаря которым растение смогло производить небольшое количество наркотика. Как сообщает Naked Science, определить шаги биосинтеза вещества удалось команде китайских ученых из Куньминского института ботаники.

Китайские генетики создали производящие кокаин растения табака
Фото: ТАССТАСС

Еще в давние времена жители Южной Америки обнаружили, что растения рода Erythroxylum производят алкалоиды, которые оказывают стимулирующее и наркотическое действие. В середине XIX века ученым удалось выделить из них кокаин, который долгое время использовался в качестве лекарственного средства. Позднее, из-за привыкания и других негативных последствий, он оказался запрещен.

Сейчас кокаин законно производят в крайне ограниченном количестве для медицинских и научных целей. Существуют способы синтеза его вещества в лабораторных условиях и экстракции кокаина из растения. Однако сам путь образования наркотика в кокаиновом кусте был ранее не ясен: ученым удавалось проследить его до промежуточного соединения, MPOA, однако финальные шаги его превращения были неизвестны.

Ученые во главе с Шэн-Сюн Хуаном исследовали ДНК кокаинового листа и выяснили, что на финальных этапах «созревания» молекулы МРОА проходят через реакции метилирования и окисления. Определив участки генов, которые кодируют необходимые для реакций белки (метилазы и оксидазы), ученые перенесли их в табак Бентхама. В результате листья генно-модифицированного растения начали вырабатывать кокаин — до 400 нанограммов наркотика на миллиграмм высушенной массы. Это составляет менее 5% от содержания кокаина в листьях кокаинового куста.

В будущем эти гены можно будет перенести в бактерии, чтобы получать вещество в нужных для медицины и исследованиях количества. При этом ученые уверены, что их работа не будет интересна наркокартелям, которым выгоднее получать вещество привычными способами.

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