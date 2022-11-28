Спрос на российские ноутбуки Bitblaze оказался выше ожиданий

С самого первого анонса спрос огромный, он превышает наши возможности. Сейчас в производстве серия ноутбуков, но она уже предзаказана предприятием, поэтому нам необходимо уложиться в сроки с поставкой. На этой, так скажем, опытной серии нам нужно отладить все процессы для дальнейшего масштабирования.