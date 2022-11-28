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9 минут назад

Bloomberg: Apple лишится 6 млн смартфонов iPhone из-за протестов в Китае

Газета.Ruиещё 1

Продолжающиеся беспорядки на крупнейшем заводе Foxconn по производству смартфонов Apple в китайском Чжэнчжоу приведут к сокращению производства Pro-моделей iPhone в объеме до 6 млн единиц. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Apple лишится 6 млн смартфонов iPhone из-за протестов в Китае
Фото: Sebastian Ng/Global Look PressSebastian Ng/Global Look Press

По его словам, ситуация в Чжэнчжоу быстро меняется, и конечная цифра может измениться. Много зависит от того, как быстро Foxconn сможет вернуть сотрудников обратно к станкам после массовых протестов, вызванных строгими ограничениями в связи с распространением COVID-19 в стране. Если режим локдауна, введенный на фабрике, продолжится на будущей неделе, производство iPhone также будет отложено.

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По данным Bloomberg, в октябре нынешнего года тысячи рабочих сбежали с завода из-за закрытия на карантин, а также перебоев с поставками еды для тех, кто оказался буквально заперт на производстве.

Ранее беспорядки на заводе в Чжэнчжоу, который также называют "Айфон-сити", попали на видео. В ролике можно увидеть, как разъяренная толпа людей кидает ограждения в представителей службы безопасности Foxconn.

Наука и техника,Apple,
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