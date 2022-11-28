Apple лишится 6 млн смартфонов iPhone из-за протестов в Китае

Продолжающиеся беспорядки на крупнейшем заводе Foxconn по производству смартфонов Apple в китайском Чжэнчжоу приведут к сокращению производства Pro-моделей iPhone в объеме до 6 млн единиц. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Фото: Sebastian Ng/Global Look Press Sebastian Ng/Global Look Press

По его словам, ситуация в Чжэнчжоу быстро меняется, и конечная цифра может измениться. Много зависит от того, как быстро Foxconn сможет вернуть сотрудников обратно к станкам после массовых протестов, вызванных строгими ограничениями в связи с распространением COVID-19 в стране. Если режим локдауна, введенный на фабрике, продолжится на будущей неделе, производство iPhone также будет отложено.

По данным Bloomberg, в октябре нынешнего года тысячи рабочих сбежали с завода из-за закрытия на карантин, а также перебоев с поставками еды для тех, кто оказался буквально заперт на производстве.