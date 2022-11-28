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1 час назад

На iPhone обнаружен ломающий ленту в Telegram баг

Никита Бородкин

Пользователи Telegram обнаружили баг, который ломает ленту на смартфонах iPhone и планшетах iPad. Одним из первых на него обратил внимание Telegram-канал «Лысый из МТ».

На iPhone обнаружен ломающий ленту в Telegram баг
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Как понять, что ваш телефон — не очень? Простой тест: вы не можете пролистать мою группу выше аватарок», — говорится в посте.

Для проверки бага автор канала опубликовал сразу пять постов с фотографиями. При попытке прокрутить ленту выше этих публикаций на устройствах от Apple интерфейс приложения начинает дергаться и мерцать.

Комментаторы подтвердили наличие необычного бага. Кроме того, некоторые подписчики пожаловались на внезапную перезагрузку iPhone при попытке прокрутить ленту.

Происхождение ошибки пока неизвестно. Предположительно, она кроется в операционной системе iOS, поскольку пользователи устройств на базе Android не сталкиваются с подобными проблемами.

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