На iPhone обнаружен ломающий ленту в Telegram баг

Пользователи Telegram обнаружили баг, который ломает ленту на смартфонах iPhone и планшетах iPad. Одним из первых на него обратил внимание Telegram-канал «Лысый из МТ».

«Как понять, что ваш телефон — не очень? Простой тест: вы не можете пролистать мою группу выше аватарок», — говорится в посте.

Для проверки бага автор канала опубликовал сразу пять постов с фотографиями. При попытке прокрутить ленту выше этих публикаций на устройствах от Apple интерфейс приложения начинает дергаться и мерцать.

Комментаторы подтвердили наличие необычного бага. Кроме того, некоторые подписчики пожаловались на внезапную перезагрузку iPhone при попытке прокрутить ленту.