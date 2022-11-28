Российские ученые импортозаместили ячмень для пивоварения

В Институте цитологии и генетики СО РАН вывели ячмень для пивоварения, об этом "Газете.Ru" рассказали в ИЦиГ СО РАН.

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Ячмень является традиционной для России зерновой культурой, однако особое внимание селекционеры уделяли сортам, которые используются в производстве кормов для сельского хозяйства. Такой ячмень, как правило, содержит много белка и мало крахмала. Однако в пивоварении совсем иные требования к содержанию белка в ячмене: много белка – пиво хранится недолго, недостаточно – не будет таким пенным и снизятся вкусовые качества. В результате пиво в России варили почти из импортного солода.

"Селекция ведется сразу в нескольких направлениях. Наши коллеги пошли по пути снижения уровня белка в зерне, а наша лаборатория сосредоточилась на снижении содержания полифенольных соединений. Потому что именно они, вступая в реакцию с белком, образуют то самое помутнение, которое мешает большинству пивоваров", - рассказала старший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН, к.б.н. Олеся Шоева.

По ее словам, такой метод ранее уже использовали некоторые западные пивоваренные компании. Но в селекции они опирались на методы химического тестирования зерен. Новосибирские ученые решили определить, какие гены отвечают за образование полифенольных соединений, и вести селекцию по ним.

Параллельно с этой работой исследователи провели внедрение уже определенных генов в сорт ячменя Танай, ранее созданный селекционерами ИЦиГ СО РАН и ныне пользующийся популярностью у сельхозпроизводителей. Первые эксперименты показали, что урожайность ячменя от этого не снижается.