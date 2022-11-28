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16 минут назад

Российские ученые импортозаместили ячмень для пивоварения

Газета.Ru

В Институте цитологии и генетики СО РАН вывели ячмень для пивоварения, об этом "Газете.Ru" рассказали в ИЦиГ СО РАН.

Российские ученые импортозаместили ячмень для пивоварения
Фото: DepositphotosDepositphotos

Ячмень является традиционной для России зерновой культурой, однако особое внимание селекционеры уделяли сортам, которые используются в производстве кормов для сельского хозяйства. Такой ячмень, как правило, содержит много белка и мало крахмала. Однако в пивоварении совсем иные требования к содержанию белка в ячмене: много белка – пиво хранится недолго, недостаточно – не будет таким пенным и снизятся вкусовые качества. В результате пиво в России варили почти из импортного солода.

"Селекция ведется сразу в нескольких направлениях. Наши коллеги пошли по пути снижения уровня белка в зерне, а наша лаборатория сосредоточилась на снижении содержания полифенольных соединений. Потому что именно они, вступая в реакцию с белком, образуют то самое помутнение, которое мешает большинству пивоваров", - рассказала старший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН, к.б.н. Олеся Шоева.

По ее словам, такой метод ранее уже использовали некоторые западные пивоваренные компании. Но в селекции они опирались на методы химического тестирования зерен. Новосибирские ученые решили определить, какие гены отвечают за образование полифенольных соединений, и вести селекцию по ним.

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Параллельно с этой работой исследователи провели внедрение уже определенных генов в сорт ячменя Танай, ранее созданный селекционерами ИЦиГ СО РАН и ныне пользующийся популярностью у сельхозпроизводителей. Первые эксперименты показали, что урожайность ячменя от этого не снижается.

В следующем году, по мере накопления семенного материала, будет проведена оценка содержания белка в зерне вместе с рядом других характеристик. В случае достижения оптимальных показателей можно говорить уже об испытаниях отечественного сорта ячменя, подходящего для нужд пивоваров.

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