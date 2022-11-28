Названа дата презентации линейки смартфонов Xiaomi 13

Официальная презентация состоится 1 декабря 2022 года в 19:00 по местному времени. В линейке будут представлены две модели — Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro. Обе новинки будут работать на базе Snapdragon 8 Gen 2, а также первыми получат прошивку MIUI 14, которая также будет впервые показана 1 декабря. Ожидается, что смартфоны получат аналогичные характеристики, но будут различаться блоками камер, а также внешним видом. Xiaomi обещает ультратонкие рамки в обеих устройствах - всего 1,61 мм. По слухам, базовая модель Xiaomi 13 получит десять различных расцветок, а также разные варианты материалов задней крышки корпуса вроде стекла, керамики или кожи.