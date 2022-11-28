В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
2 часа назад

Сбер полностью перевел инфраструктуру платформы умного дома на собственное ПО

Газета.Ruиещё 1

Сбер полностью перевел инфраструктуру платформы умного дома на собственное программное обеспечение, сообщила пресс-служба компании.

Сбер полностью перевел инфраструктуру платформы умного дома на собственное ПО
Фото: СберСбер

В банке уточняют, что платформа умного дома Sber стала первой в России полностью автономной системой с виртуальными ассистентами на российском рынке, теперь она работает на собственной облачной инфраструктуре и российских серверах.

"В SberDevices мы верим в концепцию умного дома как среды, отвечающей на любые потребности человека, призванной после настройки поддерживать комфорт и уют постоянно — без сбоев и поломок. Сейчас наша команда завершила работу по построению полностью независимой платформы умного дома Sber, заменив стороннее инфраструктурное решение собственным, работающим на российских серверах", - рассказал CEO SberDevices, вице-президент по цифровым поверхностям Салют Сбербанка Денис Филиппов.

В Сбере поясняют, что автономность инфраструктуры делает ее независимой от сторонних компаний и внешних событий и гарантирует стабильность работы в любой ситуации. Кроме того, компания обновила линейку устройств умного дома. В продажу поступили обновленные лампы А60 под брендом Sber. Разработкой и программным обеспечением лампочек также занимается команда SberDevices.

В России предложили установить умные счетчики во все новые дома

В компании напоминают, что управлять устройствами умного дома Sber можно голосом через виртуальных ассистентов Салют и одноименное приложение для смартфонов.

Наука и техника,Денис Филиппов,Сбербанк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители