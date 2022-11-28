Сбер полностью перевел инфраструктуру платформы умного дома на собственное ПО

Сбер полностью перевел инфраструктуру платформы умного дома на собственное программное обеспечение, сообщила пресс-служба компании.

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В банке уточняют, что платформа умного дома Sber стала первой в России полностью автономной системой с виртуальными ассистентами на российском рынке, теперь она работает на собственной облачной инфраструктуре и российских серверах.

"В SberDevices мы верим в концепцию умного дома как среды, отвечающей на любые потребности человека, призванной после настройки поддерживать комфорт и уют постоянно — без сбоев и поломок. Сейчас наша команда завершила работу по построению полностью независимой платформы умного дома Sber, заменив стороннее инфраструктурное решение собственным, работающим на российских серверах", - рассказал CEO SberDevices, вице-президент по цифровым поверхностям Салют Сбербанка Денис Филиппов.

В Сбере поясняют, что автономность инфраструктуры делает ее независимой от сторонних компаний и внешних событий и гарантирует стабильность работы в любой ситуации. Кроме того, компания обновила линейку устройств умного дома. В продажу поступили обновленные лампы А60 под брендом Sber. Разработкой и программным обеспечением лампочек также занимается команда SberDevices.