Корабль «Орион» вышел на рекордную орбиту

Космический корабль «Орион» в рамках миссии Artemis I совершил маневр и вышел на удаленную ретроградную орбиту вокруг Луны. Как сообщает NewAtlas, он установил рекорд для кораблей, способных перевозить людей, по наиболее удаленному расстоянию от Земли.

Фото: Nasa Nasa

Удаленная ретроградная орбита — это стабильная орбита за пределами точек Лагранжа устойчивой гравитационной системы Земля-Луна. Стабильность обеспечивается гравитационным балансом между планетой и ее спутником, а также точками Лангража L1 и L2. «Орион» первым в истории смог использовать эту орбиту — для выхода на нее кораблю потребовалось запустить свои двигатели на 88 секунд.

Отметим, что за следующую неделю «Орион» преодолеет лишь половину своей новой орбиты. На определенном участке корабль совершит новый гравитационный маневр и пойдет на снижение со спутником, после чего гравитация Луны отбросит его обратно к Земле.

11 декабря корабль должен будет приводниться в Тихом океане. Ученые также испытают усиленный тепловой экран, который не использовался со времен миссии «Аполлон». «Орион» войдет в атмосферу на более высокой скорости, чем обычно, из-за чего тепловая нагрузка на него будет значительно выше.