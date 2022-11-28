Астрономы изучили структуру скопления NGC 2264

Проанализировав данные со спутников ЕКА XMM-Newton и Gaia, астрономы исследовали молодое звездное скопление, известное как NGC 2264. Результаты исследования, опубликованные 16 ноября в репозитории предварительной печати arXiv, проливают больше света на структуру этого объекта и могут быть полезны для расширения наших знаний об эволюции звезд.

Фото: AstroNews.ru AstroNews.ru

NGC 2264 - звездное скопление, расположенное примерно в 2480 световых годах от нас. Оно содержит более тысячи элементов звездной массы. Возраст скопления оценивается в 3-5 миллионов лет. NGC 2264 - это одна из наиболее доступных для изучения областей звездообразования в Млечном Пути.

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Группа астрономов во главе с Этторе Флаккомио из астрономической обсерватории Палермо в Италии детально изучила NGC 2264. Для этого ученые проанализировали новые рентгеновские данные, полученные с помощью XMM-Newton, и данные из EDR3 Gaia (ранний выпуск данных 3). Исследование было дополнено наборами данных из различных каталогов.

Имеющиеся данные позволили команде создать каталог из 2257 кандидатов в члены NGC 2264. Новый каталог почти в два раза больше, чем предыдущие. Астрономы проанализировали пространственное распределение этих объектов и определили новые субструктуры в скоплении.

Ученые определили четыре новые субструктуры: компактная область S Mon (C), встроенный Конус (C-IR), Расширенное Гало и область S Mon (ref). Оказалось, что область Расширенного Гало содержит почти 80% всех кандидатов — 1794 объекта. Ученые считают, что S Mon(C) может быть старше окружающей области или имеет явно меньшую долю звезд, подвергающихся аккреции.

Авторы статьи подчеркнули, что идентификация такого большого числа кандидатов в члены Расширенного Гало значительно расширяет известную протяженность NGC 2264.