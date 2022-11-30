Скелет беременного тираннозавра впервые выставят в музее

Скелет беременного тираннозавра 2 декабря 2022 года впервые представят в качестве музейного экспоната в Оклендском военном мемориальном музее Новой Зеландии, об этом сообщает DailyMail.
Динозавр жил около 66 млн лет назад в районе штата Монтаны в США. Палеонтологи назвали тираннозавра Барбарой. Барбара — лишь одна из трех когда-либо найденных окаменелостей беременных тираннозавров. Это один из наиболее хорошо сохранившихся скелетов: крупнейшие кости животного находятся в отличном состоянии, включая голову и челюсти.
Кость стопы экземпляра имеет признаки травмы сухожилия, из-за которого, по мнению палеонтологов, динозавр хромал при ходьбе. Это мешало тираннозавру охотиться, поэтому самка, вероятно, стала падальщиком на время. На скелете видно выступающее брюшко, в котором до смерти динозавра находились яйца.
Барбару выставят рядом с другим большим трофеем, тираннозавром Питером. Это будет первый раз в истории, когда взрослых самца и самку этого вида покажут вместе. Сообщается, что Барбара была подарена музею тем же анонимом, который отдал и Питера.
Tyrannosaurus rex — плотоядный тероподовый динозавр, живший во времена Мелового периода, один из самых известных динозавров в популярной культуре. Как и другие представители семейства, тираннозавр был двуногим хищником с массивным черепом, который уравновешивался длинным, тяжелым и жестким хвостом. В общей сложности было идентифицировано более 50 скелетов, некоторые из них сохранились почти полностью.