В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
29 минут назад

Археологи нашли доказательство того, что в гладиаторских боях участвовали таксы

Газета.Ru

Археологи из Ливерпульского университета впервые обнаружили останки маленьких собак, похожих на такс, во время раскопок в Колизее. Об этом сообщает The Telegraph.

Таксы участвовали в гладиаторских боях в Колизее
Фото: Газета.RuГазета.Ru

С января 2021 года ученые исследуют остатки канализационной системы древнего амфитеатра. В ходе работы археологи нашли остатки еды зрителей, которые посетили Колизей около 2 тыс. лет назад, а также кости участвовавших в боях животных.

В частности исследователи нашли кости собак. Животные были менее 30 см в высоту и имели вытянутое тело. Предполагается, что они выполняли акробатические трюки или участвовали в инсценировках охоты.

«Возможно, свора таких собак часто выступала против медведей или других крупных животных. Мы не знаем наверняка, можно сказать лишь то, что найденные останки принадлежат предкам современных такс», – отметили ученые.

Современная порода такс появилась в начале XVIII века в Германии и была выведена для того, чтобы спускаться в норы и охотиться на барсуков.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители