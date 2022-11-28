Telegram запустит сервис анонимных виртуальных номеров

В бета-версии мессенджера Telegram для Android было обнаружено упоминание анонимных виртуальных номеров, которые можно будет купить на платформе Fragment. На это обратил внимание канал Telegram Info.

Фото: Телеграм-канал «Telegram Info» Телеграм-канал «Telegram Info»

Как отмечают авторы канала, в ранних бета-версиях Telegram есть возможность войти в аккаунт с номера с кодом +888, который принадлежит Fragment. Предполагается, что такие виртуальные номера будут также продаваться на маркетплейсе, который на текущий момент торгует юзернеймами для мессенджера.

Fragment был запущен в конце октября 2022 года. На этой платформе можно приобрести понравившееся имя пользователя для Telegram в формате аукциона, который длится неделю. По ее окончанию человек с наибольшей ставкой получает юзернейм.

"Впервые в истории соцсетей создан справедливый, прозрачный рынок пользовательских имен. Наконец люди получат право собственности на свои адреса в социальных медиа, защищенные неизменяемым реестром децентрализованной сети", — так прокомментировал запуск Fragment глава Telegram Павел Дуров.