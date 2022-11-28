Компании Apple пришлось вырезать вокал из песни в своей рекламе iPhone 14, так как многим слышалось в тексте оскорбительное слово. На это обратил внимание пользователь Reddit с никнеймом FyreBoyeYT.

Изначально реклама сопровождалась треком Biggest [англ. "самый большой"] от актера Идриса Эльбы. Это слово повторяется в песне несколько раз — таким образом Apple хотела привлечь внимание к размерам новой линейки смартфонов.

Однако некоторым пользователям показалось, что вместо "biggest" звучит слово "niggers", которое является оскорблением для афроамериканцев. Несмотря на то, что спорного слова в тексте трека нет, Apple приняла решение внести изменения в рекламный ролик, чтобы избежать конфликтной ситуации. Теперь в новой версии вокал отсутствует — звучит только музыка из оригинальной песни Эльбы.

Смартфоны iPhone 14 и iPhone 14 Plus были официально представлены на презентации Apple 7 сентября 2022 года.