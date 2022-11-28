Инсайдер раскрыл дату старта продаж Xiaomi 13 в Китае

Популярный инсайдер Сахил Карул в своём твиттер-аккаунте утверждает, что новый флагманский смартфон Xiaomi 13 будет представлен в Китае уже 1 декабря. Кроме того, он опубликовал фото новой модели в синем цвете.
По словам Карула, вместе с обычной версией покажут и топовую Xiaomi 13 Pro. При этом, какой из них достанется 12 ГБ оперативной памяти — не сообщается. Однако уже известно, что стоимость модели возрастет на 15-20% из-за колебаний валют и последствий локдаунов.
Новинка получит новую оболочку MIUI 14 со сверхславным экраном, а корпус устройства - водонепроницаемую оболочку класса IP68. Наконец, инсайдеры заявляют об отдельных версиях смартфона, которые будут выполнены из керамики.