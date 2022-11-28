Инсайдер раскрыл дату старта продаж Xiaomi 13 в Китае

Популярный инсайдер Сахил Карул в своём твиттер-аккаунте утверждает, что новый флагманский смартфон Xiaomi 13 будет представлен в Китае уже 1 декабря. Кроме того, он опубликовал фото новой модели в синем цвете.

Фото: Runews24.ru Runews24.ru

По словам Карула, вместе с обычной версией покажут и топовую Xiaomi 13 Pro. При этом, какой из них достанется 12 ГБ оперативной памяти — не сообщается. Однако уже известно, что стоимость модели возрастет на 15-20% из-за колебаний валют и последствий локдаунов.