NASAзапустит новый космический аппарат

Специалисты NASA направили свои силы на подготовку к запуску лунного аппарата Lunar Flashlight (анг. Лунный фонарик). Отмечается, что новинка будет исследовать поверхность Луны на протяжении трёх месяцев. Об этом сообщает «Центральная Служба Новостей».
Специалисты рассказали, что спутник будет излучать свет в ближнем диапазоне. Они отметили, что длина волн позволит водяному льду на поверхности спутника Земли поглощать их. Если свет попадёт в голую скалу, то лазер отразится и вернётся на космический корабль. Однако если цель поглотит луч, то это говорит о наличии водяного льда.
Орбита космического корабля, называемая почти прямолинейной гало-орбитой, пройдет на расстоянии 70 000 километров от Луны. При максимальном сближении спутник окажется на расстоянии 15 километров.