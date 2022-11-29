В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 61.07EUR 63.39
Войти в почту
33 минуты назад

NASA готовится к запуску нового космического аппарата

Моя Москва.онлайниещё 1

Специалисты NASA направили свои силы на подготовку к запуску лунного аппарата Lunar Flashlight (анг. Лунный фонарик). Отмечается, что новинка будет исследовать поверхность Луны на протяжении трёх месяцев. Об этом сообщает «Центральная Служба Новостей».

NASAзапустит новый космический аппарат
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

Специалисты рассказали, что спутник будет излучать свет в ближнем диапазоне. Они отметили, что длина волн позволит водяному льду на поверхности спутника Земли поглощать их. Если свет попадёт в голую скалу, то лазер отразится и вернётся на космический корабль. Однако если цель поглотит луч, то это говорит о наличии водяного льда.

Орбита космического корабля, называемая почти прямолинейной гало-орбитой, пройдет на расстоянии 70 000 километров от Луны. При максимальном сближении спутник окажется на расстоянии 15 километров.

Наука и техника,NASA,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители