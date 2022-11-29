NASAзапустит новый космический аппарат

Специалисты NASA направили свои силы на подготовку к запуску лунного аппарата Lunar Flashlight (анг. Лунный фонарик). Отмечается, что новинка будет исследовать поверхность Луны на протяжении трёх месяцев. Об этом сообщает «Центральная Служба Новостей» .

Специалисты рассказали, что спутник будет излучать свет в ближнем диапазоне. Они отметили, что длина волн позволит водяному льду на поверхности спутника Земли поглощать их. Если свет попадёт в голую скалу, то лазер отразится и вернётся на космический корабль. Однако если цель поглотит луч, то это говорит о наличии водяного льда.