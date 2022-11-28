Аудитория RuStore выросла в шесть раз

Месячная аудитория официального российского магазина приложений для Android в октябре превысила 7 миллионов человек. В RuStore размещено около 3 000 тысяч приложений и представлено более 2 000 компаний-разработчиков. RuStore установили 3,5 миллиона раз и более 8 миллионов раз с помощью него скачали приложения.
RuStore планирует запустить подборки приложений по разным тематикам, а также добавить новые способы оплаты и монетизацию для разработчиков.
Ранее в сторе появилась возможность публиковать приложения для юридических и физических лиц. Стали доступны отзывы, рейтинги и инструменты продвижения. А еще пользователи теперь могут оплачивать подписки и совершать покупки внутри приложений.