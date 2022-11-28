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14 минут назад

Астрономы предложили способ увидеть сверхмассивную черную дыру в соседней галактике

Газета.Ruиещё 2

Ученые предложили способ обнаружения сверхмассивной черной дыры в карликовой галактике Лев I. Статья об этом опубликована в Astrophysical Journal Letters.

Назван способ увидеть сверхмассивную черную дыру в галактике Лев I
Фото: Газета.ruГазета.ru

Лев I — это карликовая галактика-спутник Млечного пути, удаленная от него на 820 тыс. световых лет. С Земли она наблюдается в точке небосклона, соседней с яркой звездой Регул, и потому ее наблюдение затруднено.

Ученые предполагают, что в центре этой галактики находится сверхмассивная черная дыра, подобно той, что порождает радиоисточник Стрелец А* в центре Млечного пути. Астрономы сделали такой вывод, поскольку звезды набирают скорость по мере приближения к центру Лев I, но получение прямого изображения этого объекта считалось невозможным.

Астрономы Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики придумали способ, как это сделать. Саму черную дыру увидеть невозможно, но многие другие черные дыры подсвечиваются аккреционным диск из горячего газа. В галактике Лев I газа и пыли очень мало, и потому предполагаемая черная дыра остается невидимой. Ученые провели расчеты и выяснили, что несмотря на отсутствие газа, в районе черной дыры присутствует много красных гигантов, с которых непрерывно дуют звездные ветра, унося много массы. Согласно новой работе, этой массы должно быть достаточно для того, чтобы сформировать светящийся в некоторых диапазонах диск.

Для проверки этой гипотезы астрономам выделили рабочее время космической рентгеновской обсерватории Chandra и расположенного в Мексике гигантского радиотелескопа Very Large Array.

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