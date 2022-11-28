Цена видеокарты Nvidia RTX 4080 впервые упала ниже рекомендованной

С момента запуска видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4080 из-за ее рекомендованной розничной цены и более низкой производительности по сравнению с RTX 4090, еще продажи оказались неудовлетворительными.

Фото: Nvidia Nvidia

Теперь стало известно, что первоначальная цена в 1539 евро была снижена до 1449 евро, а это означает, что карта теперь продается ниже рекомендованной цены. Об этом сообщает PCGamesHardware.

В видеокарте используется индивидуальное решение Gainward для охлаждения, и, согласно информации о ценовых тенденциях, цена карты неуклонно падает с момента ее поступления в продажу в начале этого месяца.

Также по данным Wccftech и Chi11eddog за последнее время, RTX 4090 было продано 130 000 штук, а RTX 4080 всего 30 000 штук.