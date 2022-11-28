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1 час назад

Стоимость видеокарты Nvidia RTX 4080 впервые в Европе упала ниже рекомендованной

FBM.ru

С момента запуска видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4080 из-за ее рекомендованной розничной цены и более низкой производительности по сравнению с RTX 4090, еще продажи оказались неудовлетворительными.

Цена видеокарты Nvidia RTX 4080 впервые упала ниже рекомендованной
Фото:  Nvidia Nvidia

Теперь стало известно, что первоначальная цена в 1539 евро была снижена до 1449 евро, а это означает, что карта теперь продается ниже рекомендованной цены. Об этом сообщает PCGamesHardware.

В видеокарте используется индивидуальное решение Gainward для охлаждения, и, согласно информации о ценовых тенденциях, цена карты неуклонно падает с момента ее поступления в продажу в начале этого месяца.

Также по данным Wccftech и Chi11eddog за последнее время, RTX 4090 было продано 130 000 штук, а RTX 4080 всего 30 000 штук.

По данным MLID, розничные продавцы продают видеокарты RTX 4090 быстрее, чем RTX 4080. Причина может заключаться в завышенной цене RTX 4080, что делает RTX 4090 более рентабельной. Если кто-то готов потратить на видеокарту более 1000 долларов, он, скорее всего, выберет RTX 4090.

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