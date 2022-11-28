Хакеры взломали самую большую наркоплощадку в России в даркнете

Российская хакерская группировка Killnet взломала самую большую наркоплощадку в России в даркнете. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

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По информации канала, в доступе хакеров оказались данные наркоторговцев, их клиентов и мест хранения запрещенных веществ. Killnet уже объявила аукцион по продаже базы данных. Вырученные деньги они намерены направить на помощь детям Донбасса.