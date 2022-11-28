В России разработали комплекс для прогнозирования лесных пожаров

Студенты севастопольского филиала МГУ разработали проект лесопожарного комплекса. С помощью нее можно прогнозировать возникновение пожаров при конкретных условиях погоды, исходя их архивных сведений, рассказала ТАСС куратор проекта, старший преподаватель отделения географии филиала МГУ Екатерина Каширина.
«Это комплексное использование архивных данных об уже произошедших пожарах, данных о метеорологической обстановке, космических снимков, на основе которых мы можем строить модели прогнозов, то есть выявлять районы и условия, при которых возникает большая вероятность пожаров», – сообщила она.
По словам Кашириной, после ввода условий для возможного возгорания, исходя из архивной информации, новые данные от метеостанций передаются на компьютер, где специалисты видят сигнал об угрозе возникновения пожара и начать контролировать конкретный очаг возможного пожара.
Специалист отметила, что на основе уже имеющихся данных студенты предложили сделать нейросеть, которая будет показывать районы и условия, при которых есть пожары. Также была проведена консультация с сотрудниками Севприроднадзора. Их заинтересовал проект, в будущем можно говорить о его внедрении.
Ранее сообщалось, разработанная исследователями автоматизированная система мониторинга позволяет выявить землетрясения по снимкам с метеорологических спутников. Исследователям удалось зафиксировать тепловые аномалии в районах, где происходили землетрясения.