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1 час назад

В России разработан комплекс для прогнозирования лесных пожаров

Мир24

Студенты севастопольского филиала МГУ разработали проект лесопожарного комплекса. С помощью нее можно прогнозировать возникновение пожаров при конкретных условиях погоды, исходя их архивных сведений, рассказала ТАСС куратор проекта, старший преподаватель отделения географии филиала МГУ Екатерина Каширина.

В России разработали комплекс для прогнозирования лесных пожаров
Фото: Мир24Мир24

«Это комплексное использование архивных данных об уже произошедших пожарах, данных о метеорологической обстановке, космических снимков, на основе которых мы можем строить модели прогнозов, то есть выявлять районы и условия, при которых возникает большая вероятность пожаров», – сообщила она.

По словам Кашириной, после ввода условий для возможного возгорания, исходя из архивной информации, новые данные от метеостанций передаются на компьютер, где специалисты видят сигнал об угрозе возникновения пожара и начать контролировать конкретный очаг возможного пожара.

Специалист отметила, что на основе уже имеющихся данных студенты предложили сделать нейросеть, которая будет показывать районы и условия, при которых есть пожары. Также была проведена консультация с сотрудниками Севприроднадзора. Их заинтересовал проект, в будущем можно говорить о его внедрении.

Ранее сообщалось, разработанная исследователями автоматизированная система мониторинга позволяет выявить землетрясения по снимкам с метеорологических спутников. Исследователям удалось зафиксировать тепловые аномалии в районах, где происходили землетрясения.

Наука и техника,МГУ,
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