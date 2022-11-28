В России упал спрос на iPhone. С января по ноябрь текущего года было продано 2,96 миллиона смартфонов. Это на 35,2 процента меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на источники в сотовых операторах и дистребьютеров.

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Спрос на новейшую модель этой линейки — iPhone 14 — c момента старта продаж этой осенью упал в 2,5 раза. С сентября по середину ноября 2022 года было продано 400 тысяч смартфонов iPhone — это на 60 процентов меньше, чем за этот же период годом ранее.

Эксперты называют несколько причин снижения интереса россиян к iPhone. Во-первых, в настоящее время на смартфонах этой линейки в России не работают NFC-платежи. Кроме того, пользователи испытывают затруднения с пополнением счета Apple ID. Сделать это можно только через определенных сотовых операторов.

Также свою роль сыграла стагнация в линейке iPhone 14. Новая модель не превосходит предыдущую модель по качеству. Повлияла на снижение интереса россиян к гаджетам Apple и высокая цена на устройства. Базовый iPhone 14 стал дороже iPhone 13 на 100 долларов, а в России стоимость увеличилась еще больше. Сказалось на низком желании россиян покупать смартфоны Apple и отсутствие официальной гарантии от производителя.