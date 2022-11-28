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39 минут назад

Названы последствия выхода России из проекта МКС

Газета.Ruиещё 3

В случае выхода из проекта Международной космической станции (МКС) Россия на некоторое время лишится своей пилотируемой программы, однако у зарубежных партнеров возникнут трудности с удержанием МКС на орбите без российских грузовых кораблей, передает Life со ссылкой на экспертов. Издание уточняет, что у Запада имеются «грузовики» Cygnus, однако они не в состоянии заменить «Прогрессы», поскольку не рассчитаны для такой работы.

Названы последствия выхода России из проекта МКС
Фото: NASANASA

Также специалисты подчеркивают, что, когда настанет время затапливать МКС, понадобятся российские двигатели, без которых станцию может ждать неконтролируемое падение. Известно, что в сентябре 2022 года глава NASA Билл Нельсон выразил надежду, что российские партнеры примут участие в своде станции с орбиты.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что пока рано говорить о выходе России из проекта Международной космической станции. Он напомнил, что в настоящее время есть решение правительства РФ о продлении полета российского сегмента МКС до 2024 года.

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