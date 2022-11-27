ZTE завершила основные испытания 6G

Разработка новых сетей занимает много лет. Например, 4G появились в 2009 году, а 5G — в 2019. Сейчас учёные уже вовсю работают над 6G и делают в этом успехи.

Фото: ferra.ru ferra.ru

В Китае уже протестировали концептуальный образец 6G. Компания ZTE принимала в этом активное участие. Она вложила много человеческих и материальных ресурсов в это.

Утверждается, что результаты тестов вышли хорошими. В испытании использовали и сам образец сети, и его цифрового двойника. Была проверена пропускная способность.