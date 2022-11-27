Названы самые ненадежные смартфоны

Не все смартфоны Xiaomi порадовали своих пользователей. В ходе эксплуатации было выявлено, какие модели отличаются особой ненадежностью.

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«Одна из проблем, которая на протяжении многих лет преследовала смартфоны Xiaomi среднего класса, была связана с качеством IPS-панелей», – пишет в своем исследовании о смартфонах Gizchina.

Проблему с качеством панелей заметили только у китайской компании Tianma, которая производит эти экраны. Оказалось, что во время создания фирма использовала очень дешевые IPS-матрицы. Вскоре они оказались подвержены эффекту выгорания экрана смартфона. Подобный недочет был обнаружен пользователями у следующих моделей Xiaomi: Mi A2 и Redmi Note 5, 7, 8.

Отмечают, что последующие более дорогие модели телефона уже оснащены хорошим AMOLED-дисплеем и улучшенными экранами.

Также некоторые пользователи заметили поломку сканера отпечатка пальцев. Данный дефект был у моделей Redmi Note 9T, 9S и 9 Pro.