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53 минуты назад

Раскрыты ключевые подробности о новых смартфонах Xiaomi Redmi K60

Ferra.ru

В базу данных 3C попали смартфоны Xiaomi с номерами моделей 22122RK93C и 22127RK46C. Это, скорее всего, устройства серии Redmi K60. И теперь мы знаем некоторые их характеристики.

Раскрыты ключевые подробности о новых смартфонах Xiaomi Redmi K60
Фото: ferra.ruferra.ru

Так, модель 22122RK93C поддерживает только быструю зарядку мощностью 67 Вт, и, по слухам, это Redmi K60. А модель 22127RK46C, вероятно, смартфон высокого класса, и у него будет 120-Вт зарядка.

Согласно предыдущим сообщениям, стандартная версия Redmi K60 будет поставляться с чипом Dimensity 8200. Она также будет использовать изогнутый экран и аккумулятор ёмкостью 5500 мАч. Redmi K60 Pro будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. У обоих смартфонов будет беспроводная 30-Вт зарядка.

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