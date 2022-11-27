Раскрыты ключевые подробности о новых смартфонах Xiaomi Redmi K60

В базу данных 3C попали смартфоны Xiaomi с номерами моделей 22122RK93C и 22127RK46C. Это, скорее всего, устройства серии Redmi K60. И теперь мы знаем некоторые их характеристики.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Так, модель 22122RK93C поддерживает только быструю зарядку мощностью 67 Вт, и, по слухам, это Redmi K60. А модель 22127RK46C, вероятно, смартфон высокого класса, и у него будет 120-Вт зарядка.