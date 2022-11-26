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39 минут назад

Корабль Cargo Dragon с грузами стартовал к МКС с космодрома во Флориде

ТАССиещё 2

Американская компания SpaceX в субботу осуществила запуск грузового корабля Cargo Dragon 2 с целью пополнения запасов на Международной космической станции (МКС) в рамках 26-й коммерческой миссии по доставке грузов на станцию. Трансляция запуска ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Корабль Cargo Dragon с грузами стартовал к МКС
Фото: WikipediaWikipedia

Старт ракеты-носителя Falcon-9 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 14:20 по времени восточного побережья США (22:20 мск). Ожидается, что стыковка корабля с МКС состоится 27 ноября в 15:30 мск.

Изначально старт был запланирован на 22 ноября, однако он был отменен из-за неблагоприятных погодных условий.

На станцию в числе прочих грузов отправились две панели более мощных солнечных батарей iROSA. Их предполагается установить на поверхности станции 29 ноября и 3 декабря во время выхода американских астронавтов в открытый космос. В NASA ранее отметили, что имеющиеся солнечные батареи на МКС работают нормально, но появились признаки износа: некоторые из них были развернуты еще в 2000 году. Ведомство пока намерено смонтировать шесть панелей iROSA, каждая массой почти 340 кг, что позволит повысить мощность энергосистемы станции с 160 до 215 кВт. Первые две из них уже были установлены в июне 2021 года.

Кроме того, корабль должен доставить оборудование и семена для экспериментов по выращиванию низкорослых помидоров с прицелом на будущие длительные космические путешествия.

Грузы на станцию, помимо Cargo Dragon производства SpaceX, доставляют с американской стороны корабли Cygnus корпорации Northrop Grumman. Однако Cygnus при возвращении на Землю сгорают в плотных слоях атмосферы вместе с мусором, который они забирают с МКС. На орбите вахту сейчас несут россияне Анна Кикина, Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, возглавляющий также корпункт ТАСС на МКС, американцы Джош Кассада, Фрэнк Рубио, Николь Манн и японец Коити Ваката.

Наука и техника,Дмитрий Петелин,Анна Кикина,Сергей Прокопьев,SpaceX,NASA,
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