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52 минуты назад

Опубликованы фото «умных» часов Huawei со встроенными наушниками

Ferra.ruиещё 5

За последние несколько лет рынок «умных» часов, можно сказать, застоялся. Не так много интересных решений и экспериментов можно увидеть от производителей.

Появились фото новых часов Huawei со встроенными наушниками
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По всей видимости, компания Huawei тоже почувствовала нечто подобное и попыталась улучшить ситуацию. В Сеть утекли новые смарт-часы бренда — Huawei Watch Buds.

Отличительной особенностью девайса стали не автономность или полезные для здоровья функции. Главное, чем новинка планирует удивлять пользователей — это встроенный в девайс отсек под беспроводные наушники.

Ferra.ru

Работает система просто: у часов откидывается передняя панель и под ней находится место под наушники. Вся эта конструкция прямо намекает на то, что сами часы будут выступать и в качестве зарядного чехла.

Как долго при таком сценарии смогут прожить оба устройства — неизвестно. Также нет никакой ясности, как скоро Huawei анонсирует столь необычный продукт.

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