Появились фото новых часов Huawei со встроенными наушниками

За последние несколько лет рынок «умных» часов, можно сказать, застоялся. Не так много интересных решений и экспериментов можно увидеть от производителей.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

По всей видимости, компания Huawei тоже почувствовала нечто подобное и попыталась улучшить ситуацию. В Сеть утекли новые смарт-часы бренда — Huawei Watch Buds.

Отличительной особенностью девайса стали не автономность или полезные для здоровья функции. Главное, чем новинка планирует удивлять пользователей — это встроенный в девайс отсек под беспроводные наушники.

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Работает система просто: у часов откидывается передняя панель и под ней находится место под наушники. Вся эта конструкция прямо намекает на то, что сами часы будут выступать и в качестве зарядного чехла.