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20 минут назад

Стали известны цены Core i9 с частотой 6 ГГц и других процессоров Intel 13-го поколения

Газета.Ruиещё 2

Канадский ретейлер PC-Canada раскрыл стоимость процессоров Intel серии Raptor Lake, презентация которых ожидается в начале следующего года. Об этом сообщает портал Videocardz.

Стали известны цены Core i9 с частотой 6 ГГц
Фото: газета.ругазета.ру

Всего на сайте магазина были замечены десять моделей от Core i3 до Core i9 в нескольких модификациях по цене от $125 до $725. Самое производительное решение Intel Core i9-13900KS получит 24 ядра с максимальной тактовой частотой 6 ГГц. Судя по всему, эта модель окажется почти на треть дороже вышедшего в сентябре флагманского процессора Core i9-13900K.

Ожидается, что процессоры Intel Core 13-го поколения будут конкурировать с решением от AMD, Ryzen 7000.

По слухам, презентация новых процессоров Intel серии Raptor Lake пройдет в ходе международной выставки электроники CES 2023 в начале января. Вместе с ними ожидаются материнские платы на чипсете Intel B760.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что в Intel разработали уникальную защиту от дипфейков.

Наука и техника,Intel,
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