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23 минуты назад

Маск может выпустить свой смартфон

Илья Родин

Предприниматель Илон Маск, новый владелец соцсети Twitter, заявил, что в случае необходимости наладит производство своих смартфонов. Об этом пишет «Интерфакс».

Маск может выпустить свой смартфон
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что накануне журналистка, автор подкастов Лиз Уилер предположила в одной из своих публикаций, что Илон Маск вполне способен сделать «глупый маленький смартфон».

Она пояснила, что это может потребоваться в случае, если Apple и Google удалят Twitter из своих магазинов приложений.

Уилер добавила, что это будет несложно человеку, который строит космические аппараты.

«Надеюсь, что до такого не дойдет, но да, если другого выбора не останется, я сделаю альтернативный телефон», - прокомментировал ее пост бизнесмен.

Напомним, что Илону Маску принадлежат корпорации Tesla и SpaceX. Кроме того, он является основателем The Boring Company, соучредителем Neuralink и OpenAI. Недавно он приобрел сеть микроблогов Twitter.

Наука и техника,Илон Маск,SpaceX,Google,Apple,
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