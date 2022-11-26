Маск может выпустить свой смартфон

Предприниматель Илон Маск, новый владелец соцсети Twitter, заявил, что в случае необходимости наладит производство своих смартфонов. Об этом пишет «Интерфакс».

Отмечается, что накануне журналистка, автор подкастов Лиз Уилер предположила в одной из своих публикаций, что Илон Маск вполне способен сделать «глупый маленький смартфон».

Она пояснила, что это может потребоваться в случае, если Apple и Google удалят Twitter из своих магазинов приложений.

Уилер добавила, что это будет несложно человеку, который строит космические аппараты.

«Надеюсь, что до такого не дойдет, но да, если другого выбора не останется, я сделаю альтернативный телефон», - прокомментировал ее пост бизнесмен.