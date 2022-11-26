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1 час назад

В России сменилось самое скачиваемое приложение на iOS

Газета.Ru

Редактор фотографий Lensa с функцией создания снимков в стиле аниме и супергероев стал самым скачиваемым приложением на мобильной операционной системе iOS в России. Об этом сообщает РБК.

В России сменилось самое скачиваемое приложение на iOS
Фото: Jaap Arriens/Global Look Press via ZUMA PressJaap Arriens/Global Look Press via ZUMA Press

Отмечается, что приложение, которое было создано российскими разработчиками из Prisma Labs, возглавило топ-100 наиболее скачиваемых на платформе iOS в России и Белоруссии в пятницу, 25 ноября.

При этом Lensa нет в рейтинге самых скачиваемых приложений для Android. Первая версия Lensa была выпущена в начале 2022 года и обладала функциями стандартного фоторедактора.

Однако вскоре после того, как 21 ноября вышла обновленная версия с функцией Magic Avatars, пользователи начали активно пользоваться возможностью опубликовать свои снимки в стиле аниме или супергероев.

Для этого нужно загрузить в Lensa от 10 до 20 фотографий одного человека, а затем нейросеть выдаст от 50 до 200 сгенерированных портретов. За использование функции Magic Avatars нужно заплатить 279 или 649 руб. за 50 или 200 портретов соответственно.

Ранее сообщалось, что нейросеть показала Илона Маска в образах Джокера, Супермена и других популярных персонажей.

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