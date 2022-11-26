В России сменилось самое скачиваемое приложение на iOS

Редактор фотографий Lensa с функцией создания снимков в стиле аниме и супергероев стал самым скачиваемым приложением на мобильной операционной системе iOS в России. Об этом сообщает РБК.

Фото: Jaap Arriens/Global Look Press via ZUMA Press Jaap Arriens/Global Look Press via ZUMA Press

Отмечается, что приложение, которое было создано российскими разработчиками из Prisma Labs, возглавило топ-100 наиболее скачиваемых на платформе iOS в России и Белоруссии в пятницу, 25 ноября.

При этом Lensa нет в рейтинге самых скачиваемых приложений для Android. Первая версия Lensa была выпущена в начале 2022 года и обладала функциями стандартного фоторедактора.

Однако вскоре после того, как 21 ноября вышла обновленная версия с функцией Magic Avatars, пользователи начали активно пользоваться возможностью опубликовать свои снимки в стиле аниме или супергероев.

Для этого нужно загрузить в Lensa от 10 до 20 фотографий одного человека, а затем нейросеть выдаст от 50 до 200 сгенерированных портретов. За использование функции Magic Avatars нужно заплатить 279 или 649 руб. за 50 или 200 портретов соответственно.