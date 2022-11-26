В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
42 минуты назад

Маск спокойно воспринял отсутствие новых публикаций в Twitter от Трампа

ТАСС

Илон Маск заявил, что спокойно воспринимает отсутствие новых публикаций на странице в Twitter бывшего президента США Дональда Трампа, которому ранее был возвращен доступ к аккаунту в этой социальной сети.

Маск отреагировал на отсутствие новых публикаций в Twitter от Трампа
Фото: ТАССТАСС

"Меня не беспокоит, что Трамп не пишет твиты", - написал в комментарии к публикации одного из пользователей Маск, который ранее приобрел Twitter за $44 млрд.

По словам предпринимателя, важно, что компания "исправила грубую ошибку", восстановив доступ экс-президента к его учетной записи.

Маск подчеркнул, что Трамп "не нарушал законы или условия пользования" социальной сетью.

"Ограничение доступа действующему (на тот момент) президенту подорвало доверие к Twitter половины населения Америки", - написал бизнесмен.

Аккаунт Трампа был восстановлен после того, как в пользу такого решения проголосовали большинство участников опроса, проведенного Маском. При этом сам Трамп 19 ноября дал понять, что не собирается возвращаться в Twitter вне зависимости от того, какими будут результаты этого опроса.

В начале 2021 года администрация сети запретила республиканцу Трампу пользоваться ее сервисом. Это произошло вскоре после того, как сторонники Трампа попытались воспрепятствовать утверждению Конгрессом США итогов президентских выборов, состоявшихся в ноябре 2020 года. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Администраторы объяснили блокировку аккаунта Трампа высокой вероятностью того, что его записи способны спровоцировать в США беспорядки на почве острых политических разногласий.

Наука и техника,Илон Маск,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Конгресс США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители