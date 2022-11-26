Маск отреагировал на отсутствие новых публикаций в Twitter от Трампа

Илон Маск заявил, что спокойно воспринимает отсутствие новых публикаций на странице в Twitter бывшего президента США Дональда Трампа, которому ранее был возвращен доступ к аккаунту в этой социальной сети.

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"Меня не беспокоит, что Трамп не пишет твиты", - написал в комментарии к публикации одного из пользователей Маск, который ранее приобрел Twitter за $44 млрд.

По словам предпринимателя, важно, что компания "исправила грубую ошибку", восстановив доступ экс-президента к его учетной записи.

Маск подчеркнул, что Трамп "не нарушал законы или условия пользования" социальной сетью.

"Ограничение доступа действующему (на тот момент) президенту подорвало доверие к Twitter половины населения Америки", - написал бизнесмен.

Аккаунт Трампа был восстановлен после того, как в пользу такого решения проголосовали большинство участников опроса, проведенного Маском. При этом сам Трамп 19 ноября дал понять, что не собирается возвращаться в Twitter вне зависимости от того, какими будут результаты этого опроса.