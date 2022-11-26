Корабль Orion совершил маневр для выхода на дальнюю орбиту Луны

Космический корабль Orion без экипажа на борту, запущенный на первом этапе лунной программы Artemis, совершил в пятницу маневр с целью выхода на дальнюю ретроградную орбиту естественного спутника Земли. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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Специалисты NASA с помощью команд с Земли запустили двигатели корабля на 1 минуту 28 секунд. Это было необходимо для того, чтобы вывести Orion на дальнюю ретроградную орбиту Луны.

В течение недели корабль должен совершить половину витка по орбите естественного спутника Земли, которая на пике будет превышать 64 тыс. км. Специалисты NASA намерены "проследить за работой систем корабля и провести ряд проверок в условиях открытого космоса". До возвращения на Землю кораблю предстоит сделать виток на высокой скорости по низкой лунной орбите. 21 ноября он сблизился с Луной на расстояние примерно 128 км. 11 декабря ожидается приводнение Orion в Тихом океане.

Корабль был запущен 16 ноября с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида при помощи сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS). На борту Orion находятся три манекена, которые используют для измерения уровня радиации во время полета.