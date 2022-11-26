Корабль Orion совершил маневр для выхода на дальнюю орбиту Луны

Космический корабль Orion без экипажа на борту, запущенный на первом этапе лунной программы Artemis, совершил в пятницу маневр с целью выхода на дальнюю ретроградную орбиту естественного спутника Земли. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Специалисты NASA с помощью команд с Земли запустили двигатели корабля на 1 минуту 28 секунд. Это было необходимо для того, чтобы вывести Orion на дальнюю ретроградную орбиту Луны.
В течение недели корабль должен совершить половину витка по орбите естественного спутника Земли, которая на пике будет превышать 64 тыс. км. Специалисты NASA намерены "проследить за работой систем корабля и провести ряд проверок в условиях открытого космоса". До возвращения на Землю кораблю предстоит сделать виток на высокой скорости по низкой лунной орбите. 21 ноября он сблизился с Луной на расстояние примерно 128 км. 11 декабря ожидается приводнение Orion в Тихом океане.
Корабль был запущен 16 ноября с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида при помощи сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS). На борту Orion находятся три манекена, которые используют для измерения уровня радиации во время полета.
В NASA весной 2019 года объявили, что программа высадки астронавтов на Луне Artemis включает три этапа. Первый - вывод в космос с помощью новой ракеты-носителя Space Launch System корабля Orion, который в беспилотном режиме совершит несколько витков вокруг Луны и вернется на Землю. Второй - облет естественного спутника Земли уже с экипажем на борту. На третьем этапе в 2025 году NASA рассчитывает доставить астронавтов на Луну, а затем отправить их на Марс в середине 2030-х.