Назван способ найти шпионскую программу на телефоне

Директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков заявил, что найти шпионскую программу на телефоне непросто. Об этом он рассказал в беседе с агентством «Прайм».

Кувиков объяснил, что злоумышленникам проще затаиться, чтобы спокойно вести свою деятельность. Он назвал способ выявления шпионской программы на телефоне и подчеркнул, что для этого необходимо отслеживать приложения, социальные сети и мессенджеры на предмет активных устройств.