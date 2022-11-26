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1 час назад

Назван способ найти шпионскую программу на телефоне

Lenta.ruиещё 1

Директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков заявил, что найти шпионскую программу на телефоне непросто. Об этом он рассказал в беседе с агентством «Прайм».

Назван способ найти шпионскую программу на телефоне
Фото: 

Кувиков объяснил, что злоумышленникам проще затаиться, чтобы спокойно вести свою деятельность. Он назвал способ выявления шпионской программы на телефоне и подчеркнул, что для этого необходимо отслеживать приложения, социальные сети и мессенджеры на предмет активных устройств.

«Нужно смотреть с каких устройств и IP адресов совершались входы. Самое главное — следить за активностью google или icloud-аккаунтов», — призвал он.

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