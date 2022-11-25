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2 часа назад

Учёные предрекли вымирание гепардам

Ferra.ru

Учёные предупредили, что гепарды находятся на грани исчезновения. И виноваты в этом люди.

Учёные предрекли вымирание гепардам
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Исследователи из Оксфордского университета обнаружили, что бедственное положение животных упускается из виду из-за того, что основное внимание уделяется львам, леопардам и другим хищникам. По оценкам учёных, во всей Африке насчитывается менее 8000 гепардов. Исследователям также необходимы дополнительные оценки популяции, особенно в северной, западной и центральной Африке.

Также под угрозой находится гиеновидная собака. Учёные подчёркивают, что проблема во многом обусловлена тем, что люди не занимаются сохранением биоразнообразия.

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