Учёные предрекли вымирание гепардам

Учёные предупредили, что гепарды находятся на грани исчезновения. И виноваты в этом люди.

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Исследователи из Оксфордского университета обнаружили, что бедственное положение животных упускается из виду из-за того, что основное внимание уделяется львам, леопардам и другим хищникам. По оценкам учёных, во всей Африке насчитывается менее 8000 гепардов. Исследователям также необходимы дополнительные оценки популяции, особенно в северной, западной и центральной Африке.