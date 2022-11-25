В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
42 минуты назад

Спрос на смартфоны с 5G упал

Спрос на смартфоны с 5G упал, так как пользователи отказались от них и начали выбирать более практичные устройства. Об этом сообщает издание Financial Times (FT).

Спрос на смартфоны с 5G упал
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам опрошенных аналитиков, технология сотовой связи пятого поколения перестала быть одной из главных опций при выборе смартфона. Потребители все чаще делают выбор в пользу других функций гаджета — время автономной работы, объем памяти, скорость процессора. По оценке Canalys, во втором квартале 2022 года поставки устройств с 5G упали на 7 процентов, до 24,5 миллиона штук.

«Ажиотаж вокруг 5G пошел на убыль, и спрос сместился в сторону более практичных аспектов смартфонов», — рассказал аналитик Canalys Чью Ле Суан.

Эксперт отметил, что потребители чувствуют потребность в «действительно необходимых» функциях, а практическую пользу связи пятого поколения «еще предстоит увидеть».

Аналитик исследовательской компании Omdia Уильям Хэйр указал на то, что после начала популяризации смартфонов в 2010-х годах на рынке «не произошло эволюции». «IPhone, который вы покупаете сегодня, практически ничем не отличается от смартфона, который вы купили пять лет назад», — подчеркнул Хэйр, jnметив, что «инновации замедлились».

Ранее пользователи сотовых сетей из Великобритании в опросе Uswitch назвали технологию 5G переоцененной. По мнению экспертов, британские пользователи разочаровались в новой технологии из-за того, что сотовая связь пятого поколения не является доступной.

Наука и техника,Уильям Хэйр,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители