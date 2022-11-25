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39 минут назад

В Российском регионе обычным гражданам запретили летать на дронах

Ferra.ru

Сегодня, 25 ноября, в Татарстане вступил в силу новый закон, который запрещает на территории республики использование беспилотников. Ну как “запрещает”, органы власти и те, кто с ними сотрудничает, все еще смогут их использовать.

В российском регионе гражданам запретили летать на дронах
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Причина проста: проведение военной спецоперации РФ на Украине. Напомним, что ранее в республике ввели режим “уровня базовой готовности”. Поэтому, пока он не будет отменен, обычные граждане не смогут пользоваться беспилотниками в Татарстане.

Запретить использование беспилотных воздушных судов на территории Республики Татарстан, за исключением беспилотных воздушных судов, используемых в установленном законодательством порядке органами государственной власти и подведомственными им организациями, органами местного самоуправления, иными организациями и физическими лицами по договору с органами государственный власти и подведомственными им организациями, органами местного самоуправления в рамках возложенных на них функций Из нового указа

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