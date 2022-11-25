В российском регионе гражданам запретили летать на дронах

Сегодня, 25 ноября, в Татарстане вступил в силу новый закон, который запрещает на территории республики использование беспилотников. Ну как “запрещает”, органы власти и те, кто с ними сотрудничает, все еще смогут их использовать.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Причина проста: проведение военной спецоперации РФ на Украине. Напомним, что ранее в республике ввели режим “уровня базовой готовности”. Поэтому, пока он не будет отменен, обычные граждане не смогут пользоваться беспилотниками в Татарстане.