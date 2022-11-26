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53 минуты назад

Не приходят уведомления ВКонтакте: причины, как исправить

Мария Иванова

Оповещения «ВКонтакте» порой надоедают, из-за чего пользователи иногда полностью отключают их — и потом не могут понять, почему приложение не выдает никаких уведомлений. Портал lifehacker.ru рассказал, как правильно включить оповещения «ВКонтакте» и почему они могут не работать.

Не приходят уведомления ВКонтакте: причины, как исправить
Фото: ТАССТАСС

Почему нет уведомлений от «ВКонтакте»

  • Уведомления могут быть отключены в настройках мобильного приложения — это можно исправить включением пары опций.
  • Вы могли отключить оповещения в системных настройках телефона, для чего, опять же, их нужно вернуть в параметрах iOS или Android.
  • В режиме «Не беспокоить» отключаются любые уведомления. Проверьте, не перевели ли вы телефон в этот режим.
  • Могла произойти неполадка в системе уведомлений социальной сети: попробуйте перезагрузить телефон и переустановить приложение.
  • Если вы пользуетесь смартфоном Xiaomi, то фоновую службу «ВКонтакте» могла приостановить система энергосбережения MIUI — попробуйте включить ее в список исключений.

Как включить уведомления «ВКонтакте» на Android

  • Откройте приложение «ВКонтакте».
  • Перейдите на вкладку уведомлений, нажав на значок колокольчика.
  • Нажмите на иконку настроек в правом верхнем углу экрана.
  • Пролистайте список опций и посмотрите, везде ли включены уведомления.
  • Здесь же вы можете отключить оповещения о событиях, которые вам не интересны.
  • Откройте системные настройки телефона и перейдите в меню «Приложения и уведомления» Найдите «ВКонтакте» в списке недавних приложений. Проверьте, не отключены ли там уведомления.
  • Откройте шторку быстрого доступа. Если включены режимы «Не беспокоить», «Без звука» или «Экономия энергии», то уведомления могут не приходить.
  • На телефоне Xiaomi перейдите в «Настройки» — «Питание и производительность» — «Контроль активности». Найдите приложение «ВКонтакте» и переведите его в режим «Нет ограничений».
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