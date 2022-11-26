Не приходят уведомления ВКонтакте: причины, как исправить

Оповещения «ВКонтакте» порой надоедают, из-за чего пользователи иногда полностью отключают их — и потом не могут понять, почему приложение не выдает никаких уведомлений. Портал lifehacker.ru рассказал, как правильно включить оповещения «ВКонтакте» и почему они могут не работать.