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1 час назад

Древнее червеобразное существо удивило ученых своим мозгом

Газета.Ruиещё 1

Ученые из Университета Аризоны провели первый подробный анализ строения Cardiodictyon catenulum, червеобразного животного, чьи окаменелости содержат самый древний мозг, известный науке. Исследование опубликовано в журнале Science.

Древнее червеобразное существо удивило ученых своим мозгом
Фото: Nicholas Strausfeld/University of ArizonaNicholas Strausfeld/University of Arizona

Cardiodictyon catenulum — морское существо длиной менее 1,5 сантиметров, обитавше более полумиллиарда лет назад в скалах южной китайской провинции Юньнань. Первоначально окаменелость обнаружили в 1984 году. Считается, что мозг не может окаменеть, но в случае Cardiodictyon это произошло, что позволило ученым изучить нервную систему древнего животного. Но ранее никому не приходило в голову искать мозг у такого крошечного существа.

Авторы нового исследования не только идентифицировали головной мозг Cardiodictyon, но и сравнили его с мозгом известных ископаемых и живых членистоногих, включая пауков и многоножек. Ученые пришли к выводу, что общий план организации мозга сохранялся с кембрия до наших дней.

Но есть и неожиданность: головы и мозги современных членистоногих и некоторых их окаменелых предков до сих пор считались сегментированными. Cardiodictyon имел сегментированное тело, но голова и мозг лишены каких-либо признаков сегментации. Это позволяет предположить, что головной мозг и нервная система туловища, вероятно, развивались отдельно.

По словам авторов, открытие разрешает долгие и горячие споры о происхождении и строении головы у членистоногих, самой богатой видами группы животных. Членистоногие включают насекомых, ракообразных, пауков и других паукообразных, а также многоножек. Лобоподы — группа, в которую входит Cardiodictyon, могли быть самыми ранними членистоногими. Открытие ученых может потребовать переписать все учебники по биологии.

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