Древнее червеобразное существо удивило ученых своим мозгом

Ученые из Университета Аризоны провели первый подробный анализ строения Cardiodictyon catenulum, червеобразного животного, чьи окаменелости содержат самый древний мозг, известный науке. Исследование опубликовано в журнале Science.

Фото: Nicholas Strausfeld/University of Arizona Nicholas Strausfeld/University of Arizona

Cardiodictyon catenulum — морское существо длиной менее 1,5 сантиметров, обитавше более полумиллиарда лет назад в скалах южной китайской провинции Юньнань. Первоначально окаменелость обнаружили в 1984 году. Считается, что мозг не может окаменеть, но в случае Cardiodictyon это произошло, что позволило ученым изучить нервную систему древнего животного. Но ранее никому не приходило в голову искать мозг у такого крошечного существа.

Авторы нового исследования не только идентифицировали головной мозг Cardiodictyon, но и сравнили его с мозгом известных ископаемых и живых членистоногих, включая пауков и многоножек. Ученые пришли к выводу, что общий план организации мозга сохранялся с кембрия до наших дней.

Но есть и неожиданность: головы и мозги современных членистоногих и некоторых их окаменелых предков до сих пор считались сегментированными. Cardiodictyon имел сегментированное тело, но голова и мозг лишены каких-либо признаков сегментации. Это позволяет предположить, что головной мозг и нервная система туловища, вероятно, развивались отдельно.