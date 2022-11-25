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59 минут назад

Частичка Кореи: около 70% iPhone 14 используют экраны Samsung

Ferra.ru

Samsung Display — главный игрок на рынке OLED, поэтому Apple решила использовать панели корейского производителя для своих iPhone. Теперь стало известно, что в большинстве моделей iPhone 14 установлены именно экраны Samsung.

Около 70% iPhone 14 используют экраны Samsung
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Согласно новому отчёту, Samsung будет поставлять более 70% OLED-дисплеев для устройств iPhone 14. Так, не менее 80 миллионов смартфонов будут иметь панели Samsung, более 20 миллионов будут использовать экран от LG Display, а около 6 миллионов — от BOE, крупнейшего китайского производителя.

Samsung Display ожидает, что из 80 миллионов устройств более 60 миллионов будут моделями Pro. Сообщается также, что LG Display сталкивается с проблемами на производственной линии, что позволяет корейскому производителю получить ещё большую долю.

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