Рассекречена одна из особенностей Samsung Galaxy S23 Ultra

Неанонсированный Samsung Galaxy S23 получит ультразвуковой сканер отпечатков пальцев большего размера, чем тот, что использовался в южнокорейских флагманах прошлых лет. Об этом в своем Twitter-аккаунте заявил известный инсайдер Ice Universe.

Фото: Technizo Concept/YouTube Technizo Concept/YouTube

«Я могу на 100% подтвердить то, что в S23 Ultra будет использоваться другой ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Он станет больше, чем раньше, но не особо», – написал информатор.

Использование большего сканера означает, что на экране смартфона увеличится площадь зоны, к которой нужно прикладывать палец. Потенциально это можно записать в плюсы нового устройства, поскольку большая площадь зоны сканирования означает, что смартфоном станет легче управлять.

Ice Universe регулярно делится в своем Twitter информацией о невышедших смартфонах Samsung. Например, незадолго до сообщения про новый дактилоскопический сенсор инсайдер заявил, что в смартфонах серии Galaxy S23 будут использоваться модули спутниковой связи Iridium Communications.