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2 часа назад

Инсайдер рассекретил одну из особенностей флагмана Samsung Galaxy S23 Ultra

Газета.Ru

Неанонсированный Samsung Galaxy S23 получит ультразвуковой сканер отпечатков пальцев большего размера, чем тот, что использовался в южнокорейских флагманах прошлых лет. Об этом в своем Twitter-аккаунте заявил известный инсайдер Ice Universe.

Рассекречена одна из особенностей Samsung Galaxy S23 Ultra
Фото: Technizo Concept/YouTubeTechnizo Concept/YouTube

«Я могу на 100% подтвердить то, что в S23 Ultra будет использоваться другой ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Он станет больше, чем раньше, но не особо», – написал информатор.

Использование большего сканера означает, что на экране смартфона увеличится площадь зоны, к которой нужно прикладывать палец. Потенциально это можно записать в плюсы нового устройства, поскольку большая площадь зоны сканирования означает, что смартфоном станет легче управлять.

Ice Universe регулярно делится в своем Twitter информацией о невышедших смартфонах Samsung. Например, незадолго до сообщения про новый дактилоскопический сенсор инсайдер заявил, что в смартфонах серии Galaxy S23 будут использоваться модули спутниковой связи Iridium Communications.

Ранее «Газета.Ru» также писала, что Galaxy S23 Ultra получит улучшенный AMOLED-экран с очень высоким показателем яркости 2200 нит.

Наука и техника,Iridium,
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