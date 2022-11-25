Яндекс придумал, как удешевить поездки на такси

В популярном приложении такси «Яндекс GO» теперь можно сделать свою поездку дешевле. Об этом сообщает портал Auto.ru.
Отмечается, что теперь сервис предлагает точку высадки из такси, которая заменяет ту, что указал пассажир. За счет этого поездка займет меньше времени и упадет в цене.
Так, например, вместо финальной точки в глубине двора или на встречной полосе пассажиру будет предложено выйти чуть раньше для преодоления пути своим ходом. При этом с него спишут меньше средств, чем за обычную поездку.
Для водителей также есть преимущества. В частности, у них будет возможность раньше принять следующий заказ. Кроме того, они будут меньше стоять в пробках и реже выбираться из тесных дворов.
Отмечается, что цена поездки упадет в среднем на 10%. Принять или отказаться от предложения – выбор пассажира.
«Алгоритм предложит альтернативную точку высадки, если пешком до адреса назначения от нее идти не больше восьми минут», - пишет портал.
Функция не работает при поездках в ночное время.
Ранее в этом месяце в Яндекс Go внедрил возможность совершать междугородние поездки на такси.
В ноябре в работе сервисов «Яндекс Go» и Uber произошел крупный сбой. У пользователей возникла проблема с оплатой поездок. Кроме того, они не могли вызвать машины. В приложениях появлялась надпись «Неизвестная ошибка» или «Не удалось завершить операцию».