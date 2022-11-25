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2 часа назад

Яндекс придумал, как удешевить поездки на такси

Лера Букина

В популярном приложении такси «Яндекс GO» теперь можно сделать свою поездку дешевле. Об этом сообщает портал Auto.ru.

Яндекс придумал, как удешевить поездки на такси
Фото: РамблерРамблер

Отмечается, что теперь сервис предлагает точку высадки из такси, которая заменяет ту, что указал пассажир. За счет этого поездка займет меньше времени и упадет в цене.

«Яндекс» будет скрывать фейковые скидки на товары

Так, например, вместо финальной точки в глубине двора или на встречной полосе пассажиру будет предложено выйти чуть раньше для преодоления пути своим ходом. При этом с него спишут меньше средств, чем за обычную поездку.

Для водителей также есть преимущества. В частности, у них будет возможность раньше принять следующий заказ. Кроме того, они будут меньше стоять в пробках и реже выбираться из тесных дворов.

Отмечается, что цена поездки упадет в среднем на 10%. Принять или отказаться от предложения – выбор пассажира.

«Алгоритм предложит альтернативную точку высадки, если пешком до адреса назначения от нее идти не больше восьми минут», - пишет портал.

Функция не работает при поездках в ночное время.

Ранее в этом месяце в Яндекс Go внедрил возможность совершать междугородние поездки на такси.

В ноябре в работе сервисов «Яндекс Go» и Uber произошел крупный сбой. У пользователей возникла проблема с оплатой поездок. Кроме того, они не могли вызвать машины. В приложениях появлялась надпись «Неизвестная ошибка» или «Не удалось завершить операцию».

Наука и техника,Яндекс,
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